Імпорт через морпорти у січні-квітні впав на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Морські порти України у січні-квітні обробили 48,8 млн тонн вантажів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, при цьому імпорт та транзит через морпорти скоротилися на 5% та 18,5% відповідно. Про це УНН повідомили у прес-службі Адміністрації морських портів України.
"За перші чотири місяці 2019 року морські порти України вже обробили 48,8 млн тонн вантажів, що на 5 млн тонн (або 12%) перевищує аналогічний показник минулого року", - йдеться у повідомленні.
Понад третину цього обсягу - трохи менше 18 млн тонн - становить перевалка хлібних вантажів, яка зросла майже на третину (+4,4 млн тонн) порівняно з січнем-квітнем 2018 року. Більш, ніж на чверть – понад 10,5 млн тонн - зросла перевалка руди. Досить суттєвим – на 385 тис. тонн - виявилося збільшення обробки хімічних та мінеральних добрив.
Зберігається тенденція зростання обробки контейнерів: +47,8 тис. TEU (+18,6%) за перші чотири місяці 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018-го.
"Як і раніше, драйвером позитивної динаміки обробки вантажів вітчизняними портами залишається експорт, який за звітний період зріс на 20% порівняно з аналогічним показником минулого року. Тоді як імпорт та транзит скоротилися на 5% та 18,5% відповідно", - вказали в АМПУ.
Серед українських морських портів, як зазначається, лідерами є чотири порти, які забезпечили понад 87% усього обсягу перевалки протягом останніх чотирьох місяців. "Південний перевалив трохи менше 15,5 млн тонн (+19,6%) порівняно з першими чотирма місяцями минулого року. Миколаїв - майже 10,7 млн тонн (+20,3%), Чорноморськ - 8,4 млн тонн (+20,9%), Одеса - понад 8 млн тонн (+5,5%)", - зауважили в АМПУ.
За перші чотири місяці року морські порти України обробили 3787 суден, що лише на 42 одиниці (1,1%) менше, ніж за такий самий період минулого року.
Нагадаємо, Україна щорічно втрачає понад 400 млн доларів через вивезення вугілля з ОРДЛО.