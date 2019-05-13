Імпорт через морпорти у січні-квітні впав на 5%

КИЇВ. 13 травня. УНН. Морські порти України у січні-квітні обробили 48,8 млн тонн вантажів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, при цьому імпорт та транзит через морпорти скоротилися на 5% та 18,5% відповідно. Про це УНН повідомили у прес-службі Адміністрації морських портів України.