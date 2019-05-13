Импорт через морпорты в январе-апреле упал на 5%

"За первые четыре месяца 2019 года морские порты Украины уже обработали 48,8 млн тонн грузов, что на 5 млн тонн (или 12%) превышает аналогичный показатель прошлого года", - говорится в сообщении.

Более трети этого объема - чуть меньше 18 млн тонн - составляет перевалка хлебных грузов, которая выросла почти на треть (+4,4 млн тонн) по сравнению с январем-апрелем 2018 года. Более чем на четверть - более 10,5 млн тонн - выросла перевалка руды. Весьма существенным - на 385 тыс. тонн - оказалось увеличение обработки химических и минеральных удобрений.

Сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: +47,8 тыс. TEU (+18,6%) за первые четыре месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

"По-прежнему, драйвером положительной динамики обработки грузов отечественными портами остается экспорт, который за отчетный период вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как импорт и транзит сократились на 5% и 18,5% соответственно", - указали в АМПУ.

Среди украинских морских портов, как отмечается, лидерами являются четыре порта, которые обеспечили более 87% всего объема перевалки в течение последних четырех месяцев. "Южный перевалил чуть меньше 15,5 млн тонн (+19,6%) по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года. Николаев - почти 10,7 млн тонн (+20,3%), Черноморск - 8,4 млн тонн (+20,9%), Одесса - более 8 млн тонн (+5,5%)", - отметили в АМПУ.

За первые четыре месяца года морские порты Украины обработали 3787 судов, лишь на 42 единицы (1,1%) меньше, чем за такой же период прошлого года.

Напомним, Украина ежегодно теряет более 400 млн долларов за вывоз угля из ОРДЛО.