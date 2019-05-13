В Украине стали чаще ездить водным транспортом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Пассажироперевозки водным транспортом в морских портах Украины в январе-апреле этого года выросли до более 55 тысяч пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
"С начала года услугами водного транспорта в морских портах Украины воспользовалось уже более 55 тысяч пассажиров, что на 19% больше, чем в прошлом году", - указали в АМПУ.
Три четверти от общего количества пассажиров (42149 человек) - это внутренние перевозки водным транспортом в порту Херсон и на прогулочных катерах в Одессе.
Иностранные перевозки с января по апрель составили почти 13 тыс. пассажиров. Преимущественно это паромная переправа в Черноморске и круизные речные лайнеры в Усть-Дунайске.
Что касается Днепра, то с начала года через реку прошли уже 1934 судна (рейса), что более чем на 60% превышает прошлогоднюю статистику за этот период. Общий объем перевозок грузов уже составил почти 2 млн тонн. В основном это зерновые и строительные грузы, объемы которых выросли соответственно в 2,8 и 2,3 раза, а также металлопродукция. При этом зерновые достигли отметки в 1 млн тонн.
Напомним, морские порты Украины в январе-апреле обработали 48,8 млн тонн грузов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом импорт и транзит через морпорты сократились на 5% и 18,5% соответственно.