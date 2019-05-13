В Украине стали чаще ездить водным транспортом

КИЕВ. 13 мая. УНН. Пассажироперевозки водным транспортом в морских портах Украины в январе-апреле этого года выросли до более 55 тысяч пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Администрации морских портов Украины.