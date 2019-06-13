Українські морпорти цього року втратили 17% транзиту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. За підсумками п’яти місяців 2019 року українські порти обробили понад 61,4 млн тонн вантажів, що майже на 7 млн тонн, або 13%, перевищує аналогічний показник минулого року. При цьому транзит за цей період скоротився на 17,1%. Про це УНН повідомили у прес-службі АМПУ.
Понад третину перевалки у січні-травні цього року – понад 21,9 млн тонн – становила перевалка хлібних вантажів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей обсяг збільшився майже на третину (+5,5 млн тонн).
Більше, ніж на чверть, зросла перевалка руди, яка сягнула понад 13,4 млн тонн, досить суттєвим – на 361 тис. тонн – виявилося збільшення обробки хімічних та мінеральних добрив (сипучих – на 14,3%, фасованих – більше, ніж уп’ятеро).
Зберігається тенденція зростання обробки контейнерів: +59,9 тис. TEU (+18,4%) за перші п’ять місяців 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018-го.
Як і раніше, основою позитивної динаміки обробки вантажів вітчизняними портами залишається експорт, який за звітний період зріс майже на 20%, у порівнянні з аналогічним показником минулого року. Тоді як імпорт дав приріст лише в 0,9%, а транзит скоротився на 17,1%.
Нагадаємо, в Україні почали частіше їздити водним транспортом.