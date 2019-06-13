Українські морпорти цього року втратили 17% транзиту

КИЇВ. 13 червня. УНН. За підсумками п’яти місяців 2019 року українські порти обробили понад 61,4 млн тонн вантажів, що майже на 7 млн тонн, або 13%, перевищує аналогічний показник минулого року. При цьому транзит за цей період скоротився на 17,1%. Про це УНН повідомили у прес-службі АМПУ.