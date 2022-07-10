Украинские морпехи показали британские броневики Mastiff в действии: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Невероятное видео использования британских броневых машин Mastiff показали украинские морпехи, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.
Детали
Сообщается, что машина способна перевозить восемь военнослужащих и два члена экипажа.
Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62 мм до 12,7 мм или 40 мм автоматическим гранатометом.
Напомним
Как стало известно ранее, Франция отправит Украине «значительное количество» бронетранспортеров и вспомогательных машин французского производства, известных как VAB.