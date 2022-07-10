Українські морпіхи показали британські броньовики Mastiff у дії: відео

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Повідомляється, що машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу.

Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Нагадаємо

Як стало відомо раніше, Франція відправить Україні «значну кількість» бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва, відомих як VAB.