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Франція відправить Україні «значну кількість» бронетранспортерів

Франція відправить Україні «значну кількість» бронетранспортерів

Київ • УНН

 • 138012 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Франція відправить Україні «значну кількість» бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва, відомих як VAB, повідомив міністр збройних сил країни, передає УНН.

Цитата

«Щоб швидко пересуватися в районах, які перебувають під обстрілом супротивника, армії потрібна бронетехніка», — сказав Себастьєн Лекорню в інтерв'ю газеті Le Parisien.

«Франція поставить у значних кількостях транспортні машини цього типу - VAB».

Деталі

Міністр не сказав, коли ці машини будуть доставлені в Україну.

Лекорню додав, що Франція також вивчає можливість постачання в Україну протикорабельних ракет Exocet французького виробництва.

Довідка

VAB – це колісний бронетранспортер та машина підтримки. Він був розроблений на початку 1970-х років французькими виробниками Saviem та Renault і вперше використаний у 1976 році.

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