Франція відправить Україні «значну кількість» бронетранспортерів

Цитата

«Щоб швидко пересуватися в районах, які перебувають під обстрілом супротивника, армії потрібна бронетехніка», — сказав Себастьєн Лекорню в інтерв'ю газеті Le Parisien.

«Франція поставить у значних кількостях транспортні машини цього типу - VAB».

Деталі

Міністр не сказав, коли ці машини будуть доставлені в Україну.

Лекорню додав, що Франція також вивчає можливість постачання в Україну протикорабельних ракет Exocet французького виробництва.

Довідка

VAB – це колісний бронетранспортер та машина підтримки. Він був розроблений на початку 1970-х років французькими виробниками Saviem та Renault і вперше використаний у 1976 році.