Франція відправить Україні «значну кількість» бронетранспортерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Франція відправить Україні «значну кількість» бронетранспортерів та допоміжних машин французького виробництва, відомих як VAB, повідомив міністр збройних сил країни, передає УНН.
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«Щоб швидко пересуватися в районах, які перебувають під обстрілом супротивника, армії потрібна бронетехніка», — сказав Себастьєн Лекорню в інтерв'ю газеті Le Parisien.
«Франція поставить у значних кількостях транспортні машини цього типу - VAB».
Деталі
Міністр не сказав, коли ці машини будуть доставлені в Україну.
Лекорню додав, що Франція також вивчає можливість постачання в Україну протикорабельних ракет Exocet французького виробництва.
Довідка
VAB – це колісний бронетранспортер та машина підтримки. Він був розроблений на початку 1970-х років французькими виробниками Saviem та Renault і вперше використаний у 1976 році.