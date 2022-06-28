Франция отправит Украине «значительное количество» бронетранспортеров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Франция отправит Украине «значительное количество» бронетранспортеров и вспомогательных машин французского производства, известных как VAB, сообщил министр вооруженных сил страны, передает УНН.
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«Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армии нужна бронетехника», — сказал Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien.
«Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа - VAB».
Детали
Министр не сказал, когда эти машины будут доставлены в Украину.
Лекорню добавил, что Франция также изучает возможность поставок в Украину противокорабельных ракет Exocet французского производства.
Справка
VAB – это колесный бронетранспортер и машина поддержки. Он был разработан в начале 70-х годов французскими производителями Saviem и Renault и впервые использован в 1976 году.