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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 90002 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100599 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101007 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114285 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102634 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105491 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112399 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские лыжницы не смогли преодолеть квалификацию на ОИ-2018

Украинские лыжницы не смогли преодолеть квалификацию на ОИ-2018

Киев  •  УНН

 • 9133 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Пхенчхане состоялась квалификационная лыжной гонка (классический стиль) в женском спринте, сообщает УНН.

С 68 спортсменок в гонке приняли участие и две украинки Марина Анцибор и Татьяна Антипенко. Ни одной из них не удалось попасть в число 30-ти лучших, то есть пройти в четвертьфинальные заезды. Антипенко со временем 3:38,56 и отставанием от победительницы шведки Стены Нилссон в 29,82 с стала 54-й. Анцибор имела +31,43 с проигрыша от шведки и финишировала 56-й.

Отметим, что лучшая 30-ка лучших будет разделена на 5-ть забегов по 6 спортсменок, далее будут полуфинальные соревнования и до конца дня определятся обладатели медалей.

Напомним, что представительницы Украины удалось обойти россиянку на олимпийских соревнованиях по санному спорту.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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