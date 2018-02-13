Украинские лыжницы не смогли преодолеть квалификацию на ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Пхенчхане состоялась квалификационная лыжной гонка (классический стиль) в женском спринте, сообщает УНН.
С 68 спортсменок в гонке приняли участие и две украинки Марина Анцибор и Татьяна Антипенко. Ни одной из них не удалось попасть в число 30-ти лучших, то есть пройти в четвертьфинальные заезды. Антипенко со временем 3:38,56 и отставанием от победительницы шведки Стены Нилссон в 29,82 с стала 54-й. Анцибор имела +31,43 с проигрыша от шведки и финишировала 56-й.
Отметим, что лучшая 30-ка лучших будет разделена на 5-ть забегов по 6 спортсменок, далее будут полуфинальные соревнования и до конца дня определятся обладатели медалей.
Напомним, что представительницы Украины удалось обойти россиянку на олимпийских соревнованиях по санному спорту.