Українські лижниці не змогли подолати кваліфікацію на ОІ-2018

З 68 спортсменок у перегонах взяли участь і дві українки Марина Анцибор та Тетяна Антипенко. Жодній з них не вдалося потрапити до числа 30-ти кращих, тобто пройти до чвертьфінальних заїздів. Антипенко з часом 3:38,56 і відставанням від переможниці шведки Стіни Нілссон у 29,82 с стала 54-ю. Анцибор мала +31,43 с програшу від шведки і фінішувала 56-ю.

Відзначимо, що краща 30-ка кращих буде розділена на 5-ть забігів по 6 спортсменок, далі будуть півфінальні змагання і до кінця дня визначаться володарі медалей.

Нагадаємо, що представниці України вдалося обійти росіянку на олімпійських змаганнях з санного спорту.