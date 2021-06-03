Украинские легкоатлетки праздновали победы на соревнованиях в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Италии состоялся международный легкоатлетический турнир "Meeting Città di Conegliano". Участие в нем приняли две украинки, и обе победили в своих дисциплинах. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ, передает УНН.
Детали
Виктория Ткачук была вне конкуренции в беге на дистанции 400 метров с барьерами. Хотя, вполне возможно, именно соперничества украинке как раз и не хватило для того, чтобы выполнить олимпийский норматив. На первом же турнире сезона Ткачук победила со временем 55,44 с, что лишь на четыре сотые хуже норматива в Токио. При этом итальянку Валентину Каваллери она опередила на два с половиной секунды (57,98 с).
Наталья Стребкова выиграла соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями (9:48,59). Тугба Гувенч из Турции, которая финишировала второй, уступила ей более 12 секунд (10:00,88).
Напомним
Украинцы получили первые места на соревнованиях по гольфу в Болгарии.