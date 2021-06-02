Гольф: українки здобули перші місяця на змаганнях у Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В Болгарії відбулися міжнародні змагання з гольфу — “17th Bulgarian Amateur Open Championship”, в яких взяли участь представниці України, передає УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
За результатами трьох турнірних днів Україна завоювала два перших місця. У номінації “Ladies Plate” перемогла Оксана Пилипенко. Найкращою у “Ladies Champions Netto” стала наша Софія Пилипенко.
Що передувало цьому
Збірна України виборола сім медалей на чемпіонаті Європи з самбо.
Варто нагадати
Асоціація гольфу США відмовилася проводити один з найважливіших турнірів на полі Трампа.