Гольф: українки здобули перші місяця на змаганнях у Болгарії

Деталі

За результатами трьох турнірних днів Україна завоювала два перших місця. У номінації “Ladies Plate” перемогла Оксана Пилипенко. Найкращою у “Ladies Champions Netto” стала наша Софія Пилипенко.

Що передувало цьому

Збірна України виборола сім медалей на чемпіонаті Європи з самбо.

Варто нагадати

Асоціація гольфу США відмовилася проводити один з найважливіших турнірів на полі Трампа.