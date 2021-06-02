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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 25154 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Гольф: українки здобули перші місяця на змаганнях у Болгарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. В Болгарії відбулися міжнародні змагання з гольфу — “17th Bulgarian Amateur Open Championship”, в яких взяли участь представниці України, передає УНН з посиланням на НОК України.

Гольф: українки здобули перші місяця на змаганнях у Болгарії

Деталі

За результатами трьох турнірних днів Україна завоювала два перших місця. У номінації “Ladies Plate” перемогла Оксана Пилипенко. Найкращою у “Ladies Champions Netto” стала наша Софія Пилипенко.

Що передувало цьому

Збірна України виборола сім медалей на чемпіонаті Європи з самбо.

Варто нагадати

Асоціація гольфу США відмовилася проводити один з найважливіших турнірів на полі Трампа. 

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