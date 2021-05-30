Збірна України виборола сім медалей на чемпіонаті Європи з самбо
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Лімассолі фінішував чемпіонат Європи з самбо. Стали відомі імена всіх призерів серед чоловіків і жінок, передає УНН з посиланням на Федерацію самбо України.
Деталі
“Жовто-блакитна” команда заключного дня виборола сім медалей, а в сумі — 14 (6 — 3 — 5) і два командні кубки (“золотий” у бойовому розділі і “срібний” у жінок).
“Золото” завоювали:
Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кг, Одеська область)
Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кг, Хмельницька область)
Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кг, Вінницька область)
“Срібло”:
Галина Ковальська (спортивне самбо, до 80 кг, Івано-Франківська область)
Размік Тоноян (бойове самбо, понад 98 кг, Київ)
“Бронза”:
Юлія Гребеножко (спортивне самбо, до 65 кг, Чернігівська область)
Дмитро Євдошенко (спортивне самбо, до 64 кг, Харківська область).
Нагадаємо
Збірна України виборола низку медалей на юніорському ЧС з самбо.