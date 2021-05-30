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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Збірна України виборола сім медалей на чемпіонаті Європи з самбо

Київ • УНН

 • 20667 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У Лімассолі фінішував чемпіонат Європи з самбо. Стали відомі імена всіх призерів серед чоловіків і жінок, передає УНН з посиланням на Федерацію самбо України.

Збірна України виборола сім медалей на чемпіонаті Європи з самбо

Деталі

“Жовто-блакитна” команда заключного дня виборола сім медалей, а в сумі — 14 (6 — 3 — 5) і два командні кубки (“золотий” у бойовому розділі і “срібний” у жінок).

“Золото” завоювали:

Христина Бондар (спортивне самбо, до 54 кг, Одеська область)

Ярослав Давидчук (спортивне самбо, до 98 кг, Хмельницька область)

Петро Давиденко (бойове самбо, до 88 кг, Вінницька область)

“Срібло”:

Галина Ковальська (спортивне самбо, до 80 кг, Івано-Франківська область)

Размік Тоноян (бойове самбо, понад 98 кг, Київ)

“Бронза”:

Юлія Гребеножко (спортивне самбо, до 65 кг, Чернігівська область)

Дмитро Євдошенко (спортивне самбо, до 64 кг, Харківська область).

Нагадаємо

Збірна України виборола низку медалей на юніорському ЧС з самбо.

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