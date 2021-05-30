Сборная Украины завоевала семь медалей на чемпионате Европы по самбо
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Лимассоле финишировал чемпионат Европы по самбо. Стали известны имена всех призеров среди мужчин и женщин, передает УНН со ссылкой на Федерацию самбо Украины.
Детали
"Желто-голубая" команда заключительного дня завоевала семь медалей, а в сумме - 14 (6 - 3 - 5) и два командных кубка ( "золотой" в боевом разделе и "серебряный" у женщин).
"Золото" завоевали:
Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг, Одесская область)
Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг, Хмельницкая область)
Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 кг, Винницкая область)
"Серебро":
Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг, Ивано-Франковская область)
Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг, Киев)
"Бронза":
Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг, Черниговская область)
Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг, Харьковская область).
Напомним
Сборная Украины завоевала ряд медалей на юниорском ЧМ по самбо.