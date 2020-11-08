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Збірна України виборола ще сім медалей на юніорському ЧС з самбо

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопад. УНН. Змагальний день чемпіонату світу з самбо учасників віком до 18 років приніс збірній України сім медалей, інформує УНН з посиланням на Федерацію самбо України.

Микола Грибика став найсильнішим у надважкій категорії — понад 87 кілограмів. “Срібло” — в Юлії Засульської і Марії Куневич; “бронза” — у Софії Бордінських, Анни Охріменко, Маргарити Бєлкової і Владислава Холода.

Зауважимо, що загальний здобуток збірної склав 15 нагород (4 — 4 — 7) і “срібні” кубки у командній першості як у дівчат, так і в юнаків.

Додамо, що молодіжна збірна (до 20 років) здобула 19 нагород — 3 “золоті”, 5 “срібних” і 11 “бронзових”, а також два “срібні” кубки в командному заліку — у юніорів і юніорок.

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