Сборная Украины завоевала еще семь медалей на юниорском ЧМ по самбо

Николай Грибок стал сильнейшим в супертяжелой категории — свыше 87 килограммов. “Серебро” — у Юлии Засульской и Марии Куневич; “Бронза” — у Софии Бординських, Анны Охрименко, Маргариты Белков и Владислава Холода.

Заметим, что общее достижение сборной составило 15 наград (4 — 4 — 7) и “серебряные” кубки в командном первенстве как у девушек, так и у юношей.

Добавим, что молодежная сборная (до 20 лет) получила 19 наград — 3 “золотые”, 5 “серебряных” и 11 “бронзовых”, а также два “серебряные” кубки в командном зачете — у юниоров и юниорок.