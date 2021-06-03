Українські легкоатлетки святкували перемоги на змаганнях в Італії

Деталі

Вікторія Ткачук була поза конкуренцією у бігу на дистанції 400 метрів з бар’єрами. Хоча, цілком можливо, саме суперництва українці якраз і не вистачило для того, щоб виконати олімпійський норматив. На першому ж турнірі сезону Ткачук перемогла з часом 55,44 с, що лише на чотири соті гірше нормативу у Токіо. При цьому італійку Валентіну Каваллері вона випередила на дві з половиною секунди (57,98 с).

Наталія Стребкова виграла змагання з бігу на 3000 метрів з перешкодами (9:48,59). Тугба Гувенч з Туреччини, яка фінішували другою, поступилася їй більш ніж 12 секундами (10:00,88).

Нагадаємо

Українки здобули перші місця на змаганнях з гольфу у Болгарії.