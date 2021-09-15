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Украинские легкоатлетки стали призерами международных забегов

Украинские легкоатлетки стали призерами международных забегов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Загребе и Белинцоной состоялись соревнования по легкой атлетике, которые завершились для украинок завоеванными медалями, информирует УНН со ссылкой на сообщество в Facebook “Жесткая Атлетика”.

Детали

На дистанции 400 м в беге с барьерами на “Memorial Borisa Hanžekovića” Анне Рыжиков подчинилась серебряная медаль соревнований. Ее результат равняется 54,87 сек. Победила в этом забеге представительница Панамы Джанна Вудрафф — 54,67 сек. “Бронза” в активе Джейн Расселл с Ямайки — 55,45 сек.

В швейцарской Белинцоной состоялась легкоатлетическая встреча в рамках “Galà dei Castelli”, которая входит в “World Athletics continental tour silver level series”. Там выступила там наша Виктория Ткачук на дистанции 400 м с / б, и финишировала третьей с результатом 54,75 сек.

Победа в этом забеге стала по Фемке Бол из Нидерландов — 54,01 сек, а серебро завоевала Леа Шпрунгер — 54,53 сек.

Контекст

Рыжикова вошла в призеров финала “Бриллиантовой лиги” в Цюрихе.

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