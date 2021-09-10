Легка атлетика: українці Проценко і Рижикова в трійках у фіналі “Діамантової ліги”

Деталі

Чинний переможець “Діамантової ліги” зі стрибків у висоту Андрій Проценко був близьким до трофею і цього разу. Українець з третьої спроби подолав 2.30 м і повторив найкращий результат нинішнього сезону. Після двох невдалих стрибків на 2.32 третій він переніс на 2.34, але підкорити їх теж не вдалося. Учень Геннадія Зуєва другий. Переміг олімпійський чемпіон італієць Джанмарко Тамбері (2.34 м).

Анна Рижикова фінішувала третьою з бігу на 400 метрів з бар’єрами (53.70 с), а Вікторія Ткачук встановила особистий рекорд (53.76 с) і перетнула фінішну лінію четвертою. Перемогла Фемке Бол з Нідерландів (52.80 с).

Крістін Мбома з Намібії виграла дистанцію 200 метрів з рекордом континенту й зі світовим юніорським рекордом (21.78 с).

Швед Арманд Дуплантіс переміг зі стрибків з жердиною з рекордом змагань (6.06 м), після чого виконав три спроби на висоті світового рекорду (6.19 м), проте подолати його не вдалося. Змагання серед жінок з рекордом “Діамантової ліги” й найкращим результатом сезону в світі виграла Анжеліка Сідорова (5.01 м).

Додамо

Українка Бех-Романчук стала призеркою фіналу “Діамантової ліги”.