Легкая атлетика: украинцы Проценко и Рыжикова в тройках в финале "Бриллиантовой лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. "Бриллиантовая лига"-2021 завершилась двухдневным финалом в Цюрихе, украинский прыгун в высоту Андрей Проценко стал вторым, а украинка Анна Рыжикова финишировала третьей в беге на 400 метров с барьерами, сообщает УНН со ссылкой на данные ФЛАУ.
Детали
Действующий победитель "Бриллиантовой лиги" по прыжкам в высоту Андрей Проценко был близок к трофею и сейчас. Украинец с третьей попытки преодолел 2.30 м и повторил лучший результат нынешнего сезона. После двух неудачных прыжков на 2.32 третий он перенес на 2.34, но покорить их тоже не удалось. Ученик Геннадия Зуева второй. Победил олимпийский чемпион итальянец Джанмарко Тамбери (2.34 м).
Анна Рыжикова финишировала третьей в беге на 400 метров с барьерами (53.70 с), а Виктория Ткачук установила личный рекорд (53.76 с) и пересекла финишную линию четвертой. Победила Фемке Бол из Нидерландов (52.80 с).
Кристин Мбома из Намибии выиграла дистанцию 200 метров с рекордом континента и с мировым юниорским рекордом (21.78 с).
Швед Арманд Дуплантис победил в прыжках с шестом с рекордом соревнований (6.06 м), после чего выполнил три попытки на высоте мирового рекорда (6.19 м), однако преодолеть его не удалось. Соревнования среди женщин с рекордом "Бриллиантовой лиги" и лучшим результатом сезона в мире выиграла Анжелика Сидорова (5.01 м).
Добавим
Украинка Бех-Романчук стала призером финала "Бриллиантовой лиги".