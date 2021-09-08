Українка Бех-Романчук стала призеркою фіналу “Діамантової ліги”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Цюріху пройшов фінал “Діамантової ліги” на якому змагалася українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Бех-Романчук посіла третє місце в стрибках у довжину з показником 6,75. Її випередили Хадда Санья зі Швеції і Івана Шпановіч з Сербії.
Зауважимо, що до шостої спроби найкращим показником українки був 6,68 м, але в останньому стрибку вона поліпшила свій результат і змогла посунути з третього місця американку Джасмин Стоуерс.
Доповнення
Вже 9-го вересня Анна Рижикова і Вікторія Ткачук змагатимуться в бігу на 400 м з бар’єрами, а Андрій Проценко — в стрибках в висоту.