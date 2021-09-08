Українка Бех-Романчук стала призеркою фіналу “Діамантової ліги”

Деталі

Бех-Романчук посіла третє місце в стрибках у довжину з показником 6,75. Її випередили Хадда Санья зі Швеції і Івана Шпановіч з Сербії.

Зауважимо, що до шостої спроби найкращим показником українки був 6,68 м, але в останньому стрибку вона поліпшила свій результат і змогла посунути з третього місця американку Джасмин Стоуерс.

Доповнення

Вже 9-го вересня Анна Рижикова і Вікторія Ткачук змагатимуться в бігу на 400 м з бар’єрами, а Андрій Проценко — в стрибках в висоту.