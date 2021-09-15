Українські легкоатлетки стали призерками міжнародних забігів

Деталі

На дистанції 400 м з бігу з бар’єрами на “Memorial Borisa Hanžekovića” Анні Рижиковій підкорилася срібна медаль змагань. Її результат рівняється 54,87 сек. Перемогла в цьому забігу представниця Панами Джанна Вудрафф — 54,67 сек. “Бронза” в активі Джейн Расселл із Ямайки — 55,45 сек.

У швейцарській Белінцоні відбулася легкоатлетична зустріч в рамках “Galà dei Castelli”, яка входить у “World Athletics continental tour silver level series”. Там виступила там наша Вікторія Ткачук на дистанції 400 м з/б, та фінішувала третьою з результатом 54,75 сек.

Перемога в цьому забігу стала за Фемке Бол з Нідерландів — 54,01 сек, а срібло виборола Леа Шпрунгер — 54,53 сек.

Контекст

Рижикова увійшла до призерок фіналу “Діамантової ліги” у Цюриху.