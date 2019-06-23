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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские легкоатлеты завоевали полный комплект наград на ЕИ-2019

Киев • УНН

 • 8851 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинские легкоатлеты вышли на старт - и завоевали полный комплект наград в рамках второго игрового дня II Европейских игр в Минске, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.

Украинские легкоатлеты завоевали полный комплект наград на ЕИ-2019

Марина Бех-Романчук стала обладательницей бронзовой награды в прыжках в длину с результатом 6,58 м.

Анна Плотицина теперь вице-чемпионка является и-2019 в беге с барьерами на 100 м.

Чемпионами стала смешанная команда в эстафете 4х400.

"Яркая победа украинской легкой атлетики. Приветствую нашу сборную - вы невероятные!" - отметил министр ММСУ Игорь Жданов.

Отметим, что в первый соревновательный день на является и-2019 украинцы выиграли шесть медалей.

Украинские Национальные Новости

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