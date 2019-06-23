Украинские легкоатлеты завоевали полный комплект наград на ЕИ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Украинские легкоатлеты вышли на старт - и завоевали полный комплект наград в рамках второго игрового дня II Европейских игр в Минске, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Марина Бех-Романчук стала обладательницей бронзовой награды в прыжках в длину с результатом 6,58 м.
Анна Плотицина теперь вице-чемпионка является и-2019 в беге с барьерами на 100 м.
Чемпионами стала смешанная команда в эстафете 4х400.
"Яркая победа украинской легкой атлетики. Приветствую нашу сборную - вы невероятные!" - отметил министр ММСУ Игорь Жданов.
Отметим, что в первый соревновательный день на является и-2019 украинцы выиграли шесть медалей.