Українські легкоатлети завоювали повний комплект нагород на ЄІ-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Українські легкоатлети вийшли на старт - і вибороли повний комплект нагород в рамках другого ігрового дня ІІ Європейських ігор в Мінську, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Марина Бех-Романчук стала володаркою бронзової нагороду у стрибках у довжину із результатом 6,58 м.
Ганна Плотіцина тепер віце-чемпіонка ЄІ-2019 у бігу з бар’єрами на 100 м.
Чемпіонами стала змішана команда у естафеті 4х400.
"Яскрава перемога української легкої атлетики! Вітаю нашу збірну - ви неймовірні!" – відзначив міністр ММСУ Ігор Жданов.
Відзначимо, що у перший змагальний день на ЄІ-2019 українці виграли шість медалей.