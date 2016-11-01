Украинские клубы заработали более 40 млн долларов за прошлый сезон Лиги чемпионов

Двадцати участникам раунда плей-офф (из которых десять победили и вышли в групповой этап Лиги чемпионов, а другие десять попали в групповой этап Лиги Европы УЕФА) досталось 50 млн евро. В сумме УЕФА распределил между клубами Лиги чемпионов более 1,345 млрд евро. Дополнительно 4,17 млн евро получила Ассоциация европейских клубов (АЕК), согласно меморандуму о взаимопонимании с УЕФА. То есть общая сумма выплат клубам в прошлом сезоне превысила 1,349 млрд евро.

Больше всего заработал английский "Манчестер Сити" (83,8 млн), далее следуют испанский "Реал" (80 млн), итальянский "Ювентус" (76,2 млн) и французский "Пари Сен-Жермен" (70,8 млн).

Относительно представителей Украины, киевское "Динамо" получило 26,6 млн, донецкий "Шахтер" - 17,6 млн.

Напомним, каждый клуб получил минимальную фиксированную сумму за участие в турнире. Кроме того, за каждую победу или ничью на групповом этапе начислялись бонусы. Также клубы получали бонусы за выход в каждый следующий круг плей-офф.