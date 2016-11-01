Українські клуби заробили більше 40 млн доларів за минулий сезон Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Київське “Динамо” і донецький “Шахтар” отримали від УЄФА більше 40 млн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Двадцяти учасникам раунду плей-офф (з яких десять перемогли і вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів, а інші десять потрапили в груповий етап Ліги Європи УЄФА) дісталося 50 млн євро. У сумі УЄФА розподілив між клубами Ліги чемпіонів більш 1,345 млрд євро. Додатково 4,17 млн євро отримала Асоціація європейських клубів (АЕК), згідно з меморандумом про взаєморозуміння з УЄФА. Тобто загальна сума виплат клубам в минулому сезоні перевищила 1,349 млрд євро.
Найбільше заробив англійський “Манчестер Сіті” (83,8 млн), далі йдуть іспанський “Реал” (80 млн), італійський “Ювентус” (76,2 млн) і французький “Парі Сен-Жермен” (70,8 млн).
Щодо представників України, то київське “Динамо” одержало 26,6 млн, донецький “Шахтар” — 17,6 млн.
Нагадаємо, кожен клуб отримав мінімальну фіксовану суму за участь в турнірі. Крім того, за кожну перемогу або нічию на груповому етапі нараховувалися бонуси. Також клуби отримували бонуси за вихід в кожен наступний круг стадії плей-офф.