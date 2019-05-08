Украинские дипломаты в США встретились с конгресвумен для обсуждения усиления помощи в безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Состоялась встреча вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и Посла Украины в США Валерия Чалого с конгресвумен-демократом от штата Пенсильвания Сюзан Уайлд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу посольства в Facebook.
"Украинская сторона выразила благодарность за принятие Палатой представителей в последнее время ряда важных для Украины законодательных решений, в частности, проекта закона "О запрете Правительству США признавать претензию РФ о суверенитете над Крымом", - говорится в сообщении.
В контексте продолжающейся работы по формированию федерального бюджета США на 2020 год Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к конгресвумен Уайлд как члену Комитета по иностранным делам Палаты представителей с просьбой "о поддержке законодательных инициатив, направленных на усиление прежде всего помощи в безопасности Украины, в том числе через программы Государственного департамента".
Также стороны обсудили актуальную информацию о текущей ситуации в Украине, в частности в контексте продолжающейся российской агрессии, а также важность осуществления Конгрессом дополнительных шагов в усилении санкций против РФ.
Напомним, ранее украинские дипломаты встретились с сенатором США от Республиканской партии Сюзан Коллинз и обсудили усиления давления на Россию.