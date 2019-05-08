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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105977 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107423 просмотра

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7 марта, 08:52 • 132255 просмотра

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7 марта, 06:35 • 113522 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139068 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144832 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130249 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130308 просмотра

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Украинские дипломаты в США встретились с конгресвумен для обсуждения усиления помощи в безопасности

Украинские дипломаты в США встретились с конгресвумен для обсуждения усиления помощи в безопасности

Киев  •  УНН

 • 9383 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Состоялась встреча вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и Посла Украины в США Валерия Чалого с конгресвумен-демократом от штата Пенсильвания Сюзан Уайлд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу посольства в Facebook.

"Украинская сторона выразила благодарность за принятие Палатой представителей в последнее время ряда важных для Украины законодательных решений, в частности, проекта закона "О запрете Правительству США признавать претензию РФ о суверенитете над Крымом", - говорится в сообщении.

В контексте продолжающейся работы по формированию федерального бюджета США на 2020 год Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к конгресвумен Уайлд как члену Комитета по иностранным делам Палаты представителей с просьбой "о поддержке законодательных инициатив, направленных на усиление прежде всего помощи в безопасности Украины, в том числе через программы Государственного департамента".

Также стороны обсудили актуальную информацию о текущей ситуации в Украине, в частности в контексте продолжающейся российской агрессии, а также важность осуществления Конгрессом дополнительных шагов в усилении санкций против РФ.

Напомним, ранее украинские дипломаты встретились с сенатором США от Республиканской партии Сюзан Коллинз и обсудили усиления давления на Россию.

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