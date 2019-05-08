Українські дипломати в США закликали сенаторку сприяти посиленню тиску на РФ

“Українська сторона висловила сподівання на підтримку Сенатом США ухвалення ближчим часом додаткових законодавчих актів з метою посилення санкційного тиску на РФ через її незаконні дії проти Української Держави, зокрема в акваторіях Азовського і Чорного морів, та у відповідь на нещодавнє рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що “з огляду на членство сенатора Коллінз у Комітеті з питань асигнувань під час зустрічі Іванна Климпуш-Цинцадзе та Валерій Чалий також наголосили на важливості розширення програм військової підтримки України у федеральному бюджеті США 2020 року та включення до них, зокрема, посиленої допомоги для зміцнення військово-морських спроможностей України”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кривонос у США обговорить реформування української “оборонки”

Крім того, у ході зустрічі сторони обговорили необхідність вжиття міжнародним співтовариством більш рішучих кроків для забезпечення невідкладного і безумовного звільнення екіпажів кораблів ВМС України, захоплених Росією в Керченській протоці, а також всіх інших політичних в’язнів Кремля.

Ще одним питанням стало обговорення подальшої взаємодію України та США у протидії будівництву російського газопроводу “Північний потік — 2”.

У Вашингтоні відбулась зустріч з сенатором від Республіканської партії Сюзан Коллінз. Віце-прем’єрка @IKlympush та Посол Валерій Чалий обговорили посилення санкцій щодо РФ через:

— її агресію в Азовському морі;

— рішення щ/ видачі рос.паспортів українцям.https://t.co/aveI6vwJ7C pic.twitter.com/mgvVxnPDIy

Віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе запросила сенатора Коллінз взяти участь в Українському жіночому конгресі, що відбудеться у грудні в Києві.

Нагадаємо, у Конгресі США закликали Білий дім скасувати відставку Йованович.