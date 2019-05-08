Украинские дипломаты в США призвали сенатора способствовать усилению давления на РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Состоялась встреча вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе и Посла Украины в США Валерия Чалого с сенатором США от Республиканской партии Сюзан Коллинз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию посольства Украины в США в Facebook.
“Украинская сторона выразила надежду на поддержку Сенатом США принятия в ближайшее время дополнительных законодательных актов с целью усиления санкционного давления на РФ из-за ее незаконных действий против украинского государства, в частности в акваториях Азовского и Черного морей, и в ответ на недавнее решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украина на временно оккупированных территориях Донбасса”, — говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что “учитывая членство сенатора Коллинз в Комитете по вопросам ассигнований во время встречи Иванна Климпуш-Цинцадзе и Валерий Чалый также подчеркнули важность расширения программ военной поддержки Украины в федеральном бюджете США 2020 года и включения в них, в частности, усиленной помощи для укрепления военно-морских возможностей Украины”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кривонос в США обсудит реформирование украинской “оборонки”
Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили необходимость принятия международным сообществом более решительных шагов для обеспечения безотлагательного и безусловного освобождения экипажей кораблей ВМС Украины, захваченных Россией в Керченском проливе, а также всех других политических заключенных Кремля.
Еще одним вопросом стало обсуждение дальнейшей взаимодействие Украины и США в противодействии строительству российского газопровода “Северный поток — 2”.
В Вашингтоне состоялась встреча с сенатором от Республиканской партии Сюзан Коллинз. Вице-премьер @IKlympush и Посол Валерий Чалый обсудили ужесточение санкций в отношении РФ через:
— ее агрессию в Азовском море;
— решение щ / выдачи рос.паспортив украинском. https://t.co/aveI6vwJ7C pic.twitter.com/mgvVxnPDIy
Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе пригласила сенатора Коллинз принять участие в украинском женском конгрессе, который состоится в декабре в Киеве.
Напомним, в Конгрессе США призвали Белый дом отменить отставку Йованович.