Українські дипломати у США зустрілись з конгресвумен для обговорення посилення безпекової допомоги

КИЇВ. 8 травня. УНН. Відбулася зустріч Віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе та Посла України в США Валерія Чалого з конгресвумен-демократом від штату Пенсильванія Сюзан Вайлд. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку посольства у Facebook.