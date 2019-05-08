Українські дипломати у США зустрілись з конгресвумен для обговорення посилення безпекової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Відбулася зустріч Віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе та Посла України в США Валерія Чалого з конгресвумен-демократом від штату Пенсильванія Сюзан Вайлд. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку посольства у Facebook.
“Українська сторона висловила вдячність за ухвалення Палатою представників протягом останнього часу низки важливих для України законодавчих рішень, зокрема, проекту закону “Про заборону Урядові США визнавати претензію РФ щодо суверенітету над Кримом”, — йдеться у повідомленні.
У контексті триваючої роботи щодо формування федерального бюджету США на 2020 рік Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до конгресвумен Вайлд як члена Комітету із закордонних справ Палати представників із проханням “про підтримку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення передусім безпекової допомоги Україні, у тому числі через програми Державного департаменту”.
Також сторони обговорили актуальну інформацію щодо поточної ситуації в Україні, зокрема у контексті триваючої російської агресії, а також важливість здійснення Конгресом додаткових кроків у посиленні санкцій проти РФ.
Нагадаємо, раніше українські дипломати зустрілись з сенаторкою США від Республіканської партії Сюзан Коллінз та обговорили підсилення тиску на Росію.