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Украинские чиновники едва не купили детям российские автобусы

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Компания "Радиал - Украина" пыталась продать Закарпатскому центру учащейся молодежи российские автобусы "ПАЗ" под видом украинских "АС Р-4234 "Мрия", сообщает УНН со ссылкой на судебные материалы.

Как следует из документов, в прошлом году Закарпатским областным эколого-натуралистическим центром учащейся молодежи был объявлен тендер на закупку школьных автобусов. Для участия в электронных торгах представлены предложения от ООО "Радиал-Украина", ИП "АИС-Полтава", ЧП "Аймакс-Групп".

Первые две - аффилированные с народным депутатом группы "Видродження" Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым.

При этом самую низкую цену в тендере предложило ООО "Радиал-Украина". Общество планировало поставить заказчику тендера школьные автобусы АС Р-4234 "Мрия". Однако, оказалось, что автобусы "Мрия" - это замаскированные российские автобусы "ПАЗ", в отношении которых применены персональные санкции Совета нацбезопасности и которые запрещено покупать в Украине.

Заказчик отменил победу ООО "Радиал-Украина" в тендере, однако компания нардепа попыталась обжаловать это решение в суде, впрочем, дело проиграла.

Суд подтвердил, что якобы украинские автобусы "Мрия" - ничто иное как замаскированный "ПАЗ" и отказал "Радиал - Украина" в удовлетворении иска.

Интересно, что производитель автобусов "Мрия" - компания "Авто-Холдинг", согласно открытым реестрами, принадлежит матери указанного нардепа - Ларисе Святаш.

"Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что решение №3853-р/пк-ПО от 14.06.2017 является обоснованным, поскольку автобус АС Р-4234 "Мрия" является переоборудованным автобусом "ПАЗ-4234", производства ООО "Павловский автобусный завод", который включен в перечень физических и юридических лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции), которые введены в действие Указом Президента Украины от 15.05.2017 №133/2017", - говорится в тесте решения.

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