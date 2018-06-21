Українські чиновники ледь не купили дітям російські автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Компанія "Радіал - Україна" намагалася продати Закарпатському центру учнівської молоді російські автобуси “ПАЗ” під виглядом українських "АС Р-4234 "Мрія", повідомляє УНН з посиланням на судові матеріали.
Як вбачається із документів, минулого року Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді було оголошено тендер на закупівлю шкільних автобусів. Для участі у електронних торгах подані пропозиції від ТОВ "Радіал-Україна", ІП "АІС-Полтава", ПП "Аймакс-Груп".
Перші дві - афілійовані із народним депутатом групи "Відродження" Дмитром Святашем та екс-регіоналом Василем Поляковим.
При цьому найнижчу ціну у тендері запропонувало ТОВ "Радіал-Україна". Товариство планувало поставити замовнику тендеру шкільні автобуси АС Р-4234 "Мрія". Однак, виявилося, що автобуси “Мрія” – це замасковані російські автобуси “ПАЗ”, щодо яких застосовано персональні санкції Ради нацбезпеки та які заборонено купляти в Україні.
Замовник скасував перемогу ТОВ "Радіал-Україна" у тендері, однак компанія нардепа спробувала оскаржити це рішення у суді, втім, справу програла.
Суд підтвердив, що начебто українські автобуси “Мрія” – ніщо інше як замаскований “ПАЗ” та відмовив “Радіал – Україна” у задоволенні позову.
Цікаво, що виробник автобусів “Мрія” – компанія “Авто-Холдінг” згідно з відкритими реєстрами належить матері вказаного нардепа – Ларисі Святаш.
"Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що рішення №3853-р/пк-пз від 14.06.2017 є обґрунтованим, оскільки автобус АС Р-4234 "Мрія" є переобладнаним автобусом "ПАЗ-4234", виробництва ТОВ "Павловський автобусний завод", який включено до переліку фізичних та юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) введені в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017", - йдеться у тесті ухвали.