Украинские борцы завоевали ряд наград на турнире в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В городе Луккенвальде (Германия) состоялся международный турнир по вольной борьбе среди юношей, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию борьбы Украины.
В соревнованиях приняло участие спортивные клубы Германии, Польши. Украину представлял спортивный клуб “Чемпион” из города Збараж, который завоевал девять медалей.
В напряженной борьбе чемпионами стали: Викторович Илья (29кг), Смакула Александр (30 кг), Хариш Владислав (34 кг) Барсук Остап (46 кг), Бастюк Богдан (48 кг). Серебряные призеры соревнований: Баньковский Назар (29кг), Бовтун Назар (31кг), “бронзовые” награды получили: Доган Роман (38кг), Царь Арсен (41кг).
Стоит отметить, что Хариш Владислав был признан лучшим борцом турнира.
Добавим также, Украина заняла второе общекомандное место на данных соревнованиях.
Напомним, что украинская сборная выиграла ряд медалей на ЧМ по борьбе среди 23-летних.