Українські борці завоювали низку нагород на турнірі в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У місті Луккенвальде (Німеччина) відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед юнаків, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію боротьби України.
У змаганнях прийняло участь спортивні клуби Німеччини, Польщі. Україну представляв спортивний клуб “Чемпіон” з міста Збараж, який виборов дев’ять медалей.
У напруженій боротьбі чемпіонами стали: Вікторович Ілля (29кг), Смакула Олександр (30 кг), Хариш Владислав (34 кг) Борсук Остап (46 кг), Бастюк Богдан (48 кг). Срібні призери змагань: Баньковський Назар (29кг), Бовтун Назар (31кг), “бронзові” винагороди здобули: Доган Роман (38кг), Цар Арсен (41кг).
Варто відзначити, що Хариш Владислав був визнаний кращим борцем турніру.
Додамо також, Україна посіла друге загальнокомандне місце на даних змаганнях.
Нагадаємо, що українська збірна виграла ряд медалей на ЧС з боротьби серед 23-річних.