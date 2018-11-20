Вісім медалей виборола українська збірна на ЧС із боротьби серед 23-річних
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Зі змагань молодіжної першості світу у Бухаресті (Румунія) збірна України з боротьби привезла вісім нагород, інформує УНН із посиланням на ММСУ.
Чемпіоном світу з греко-римської боротьби став Семен Новіков (вагова категорія 87 кг). Олександр Грушин — бронзовий призер у вазі 63 кг.
Найбільше нагород взяла жіноча збірна. Ілона Прокопевнюк (62 кг) — віце-чемпіонка, бронзовими призерками стали Олена Кремзер (59 кг), Христина Береза (53 кг), Ірина Коляденко (65 кг).
Зауважимо, що борець вільного стилю Тарас Маркович у півфіналі (57) також виборов “бронзу”, як і його колега у 92 кг Богдан Грицай.