Восемь медалей завоевала украинская сборная на ЧМ по борьбе среди 23-летних
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. С соревнований молодежного первенства мира в Бухаресте (Румыния) сборная Украины по борьбе привезла восемь наград, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
Чемпионом мира по греко-римской борьбе стал Семен Новиков (весовая категория 87 кг). Александр Грушин — бронзовый призер в весе 63 кг.
Больше всего наград взяла женская сборная. Илона Прокопевнюк (62 кг) — вице-чемпионка, бронзовыми призерами стали Елена Кремзер (59 кг), Кристина Береза (53 кг), Ирина Коляденко (65 кг).
Заметим, что борец вольного стиля Тарас Маркович в полуфинале (57) также завоевал “бронзу”, как и его коллега в 92 кг Богдан Грицай.