Восемь медалей завоевала украинская сборная на ЧМ по борьбе среди 23-летних

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106384 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112973 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150364 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144895 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136655 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128326 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171437 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118096 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141655 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Восемь медалей завоевала украинская сборная на ЧМ по борьбе среди 23-летних

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. С соревнований молодежного первенства мира в Бухаресте (Румыния) сборная Украины по борьбе привезла восемь наград, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.

Чемпионом мира по греко-римской борьбе стал Семен Новиков (весовая категория 87 кг). Александр Грушин — бронзовый призер в весе 63 кг.

Больше всего наград взяла женская сборная. Илона Прокопевнюк (62 кг) — вице-чемпионка, бронзовыми призерами стали Елена Кремзер (59 кг), Кристина Береза ​​(53 кг), Ирина Коляденко (65 кг).

Заметим, что борец вольного стиля Тарас Маркович в полуфинале (57) также завоевал “бронзу”, как и его коллега в 92 кг Богдан Грицай.

Украинские Национальные Новости

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