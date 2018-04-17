Украинские борцы поедут на ЧЕ в Россию законно, но не за средства государства - ассоциация

"11 апреля этого года приказом Минмолодьспорта № 1554 отменен приказ, запрещающий участие в спортивных соревнованиях на территории Российской Федерации. Этим приказом, то есть, вторым приказом, только запрещено финансирование за счет бюджета участия в соревнованиях, которые проходят на территории России", - пояснил Яценко.

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То есть, уточнил менеджер по связям с общественностью, спортсмены за свой счет могут принять участие в соревнованиях, которые состоятся РФ.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Ассоциация спортивной борьбы Украины решила отправить спортсменов на предстоящий чемпионат Европы по борьбе-2018, который пройдет в Каспийске (Россия).