Українські борці поїдуть на ЧЄ в Росію законно, але не за кошт держави – асоціація
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Асоціації спортивної боротьби України пояснили, що, відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 11 квітня №1554, попередня заборона на участь українських спортсменів у змаганнях на території Російської Федерації скасована. Залишається заборона тільки на фінансування таких змагань за рахунок бюджету. Про це повідомив УНН менеджер зі зв’язків з громадськістю Асоціації спортивної боротьби України Андрій Яценко.
“11 квітня цього року наказом Мінмолодьспорту № 1554 скасований наказ, який забороняє участь у спортивних змаганнях на території Російської Федерації. Цим наказом, тобто, другим наказом, лише заборонено фінансування за рахунок бюджету участі у змаганнях, які проходять на території Росії”, — пояснив Яценко.
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Тобто, уточнив менеджер по зв’язках з громадськістю, спортсмени за свій рахунок можуть взяти участь у змаганнях, які відбудуться РФ.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Асоціація спортивної боротьби України вирішила відправити спортсменів на майбутній чемпіонат Європи з боротьби-2018, що пройде в Каспійську (Росія).