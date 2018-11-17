Украинские АЗС сократили продажи бензина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине за год (сентябрь к сентябрю) объемы потребления бензина моторного сократились на 20,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Также за этот период сократились объемы розничных продаж дизельного топлива - на 1,2%.
При этом объемы продаж сжиженного газа выросли - на 16%.
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В то же время, за месяц (сентябрь к августу) розничные продажи бензина моторного сократились на 15,5%, дизельного топлива - на 10,2%, газа сжиженного - на 3,6%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.
Напомним, 11 октября в Украине прошли "бензиновые забастовки", во время которых автомобилисты требовали снизить цены на топливо. Один литр бензина составляет в Украине 0,9% от минимальной заработной платы.