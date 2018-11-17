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Українські АЗС скоротили продажі бензину

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Україні за рік (вересень до вересня) обсяги споживання бензину моторного скоротилися на 20,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Також за цей період скоротилися обсяги роздрібних продажів палива дизельного - на 1,2%.

При цьому обсяги продажів газу скрапленого зросли – на 16%.

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Водночас, за місяць (вересень до серпня) роздрібні продажі бензину моторного скоротилися на 15,5%, палива дизельного – на 10,2%, газу скрапленого – на 3,6%.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення ООС.

Нагадаємо, 11 жовтня в Україні пройшли "бензинові страйки", під час яких автомобілісти вимагали знизити ціни на пальне. Один літр бензину становить в Україні 0,9% від мінімальної заробітної плати.

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