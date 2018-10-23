Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы с участием клуба Хачериди
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сайт УЕФА объявил имена бригад арбитров, которые будут работать на матчах третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает УНН.
Украинская бригада судей также получила назначения. Евгений Арановский стал главным рефери встречи с участием греческого "ПАОКа" и ФК "Види".
Главными его помощниками станут Сергей Беккер и Олег Плужник, дополнительные ассистенты Николай Балакин и Анатолий Абдула и четвертый арбитр Семен Шлончак.
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Инспектировать работу украинцев будут Михаэль Томас Росс из Нидерландов и Стэн Михаэль Дагруп из Дании.
Примечательно, что за "ПАОК" выступают двое украинцев - Евгений Хачериди и Евгений Шахов.