Українські арбітри розсудять матч Ліги Європи за участі клубу Хачеріді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сайт УЄФА оголосив імена бригад арбітрів, які працюватимуть на матчах третього туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє УНН.
Українська бригада суддів також отримала призначення. Євген Арановський став головним рефері зустрічі за участі грецького "ПАОКу" та ФК "Віді".
Головними його помічниками стануть Сергій Беккер та Олег Плужник, додаткові асистенти Микола Балакін та Анатолій Абдула і четвертий арбітр Семен Шлончак.
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Інспектувати роботу українців будуть Міхаель Томас Росс з Нідерландів та Стен Міхаель Дагруп з Данії.
Примітно, що за "ПАОК" виступають двоє українців – Євген Хачеріді та Євген Шахов.