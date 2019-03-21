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Украинские арбитры получили назначения на матч отбора к ЧЕ-2020

Киев • УНН

 • 8509 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Бригада арбитров из Украины рассудит один из поединков отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу-2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Украинские арбитры получили назначения на матч отбора к ЧЕ-2020

Главным рефери встречи второго тура в группе G между Израилем и Австрией станет наш Евгений Арановский.

Помогать Арановски будут ассистенты Андрей Скрипка из Кропивницкого и Владимир Володин (Херсон), четвертый арбитр - Виталий Романов из Днепра. Наблюдателем арбитража предназначен - Томаш Микульски (Польша).

Отметим, что игра состоится Хайфе на арене "Самми Офер" 24-го марта в 19:00 по киевскому времени.

Добавим, что 42-летний Арановський с 2009 года начал работать на матчах УПЛ, а с 2011-го стал арбитром ФИФА.

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