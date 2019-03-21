Українські арбітри отримали призначення на матч відбору до ЧЄ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Бригада арбітрів з України розсудить один із поєдинків відбіркового циклу до чемпіонату Європи з футболу-2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Головним рефері зустрічі другого туру у групі G між Ізраїлем та Австрією стане наш Євгеній Арановський.
Допомагати Арановському будуть асистенти Андрій Скрипка з Кропивницького і Володимир Володін (Херсон), четвертий арбітр - Віталій Романов із Дніпра. Спостерігачем арбітражу призначений - Томаш Мікульські (Польща).
Зазначимо, що гра відбудеться Хайфі на арені "Саммі Офер" 24-го березня о 19:00 за київським часом.
Додамо, що 42-річний Арановський з 2009 року розпочав працювати на матчах УПЛ, а з 2011-го став арбітром ФІФА.