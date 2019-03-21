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Українські арбітри отримали призначення на матч відбору до ЧЄ-2020

Київ • УНН

 • 8509 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Бригада арбітрів з України розсудить один із поєдинків відбіркового циклу до чемпіонату Європи з футболу-2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Українські арбітри отримали призначення на матч відбору до ЧЄ-2020

Головним рефері зустрічі другого туру у групі G між Ізраїлем та Австрією стане наш Євгеній Арановський.

Допомагати Арановському будуть асистенти Андрій Скрипка з Кропивницького і Володимир Володін (Херсон), четвертий арбітр - Віталій Романов із Дніпра. Спостерігачем арбітражу призначений - Томаш Мікульські (Польща).

Зазначимо, що гра відбудеться Хайфі на арені "Саммі Офер" 24-го березня о 19:00 за київським часом.

Додамо, що 42-річний Арановський з 2009 року розпочав працювати на матчах УПЛ, а з 2011-го став арбітром ФІФА.

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