Украинские АЭС за сутки произвели 268,99 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 8 февраля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 106-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 76-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2025 МВт.

Как сообщал УНН, 6 февраля, станции выработали 269,03 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.