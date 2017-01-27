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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские АЭС за сутки выработали 258,65 млн кВт-ч электроэнергии

Киев • УНН

 • 9532 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. За прошедшие сутки, 26 января, станциями выработано 258,65 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.

Сегодня, 27 января, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 1 Ровенской АЭС 35-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 94-е сутки капитального планового ремонта.

Кроме того, на энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 64-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 5 300 МВт, РАЭС — 1 430 МВт, ЮУАЭС — 2 010 МВт, ХАЭС — 2 020 МВт.

Украинские Национальные Новости

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