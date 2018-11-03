Украинское консульство откроют в Анталии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В воскресенье 4 ноября президент Украины Петр Порошенко и Турции Реджеп Тайип Эрдоган откроют консульство Украины в Анталии. Об этом заявил украинский президент во время совместного заявления с турецким коллегой, передает корреспондент УНН.
"Завтра мы посетим предприятия оборонного комплекса, откроем консульство в Анталии, которое улучшит консульское обслуживание украинских граждан, как приехавших на отдых, так и постоянно пребывающих в Турции", - сказал он.
Президент подчеркнул, что перспективы сотрудничества Турции и Украины являются крайне большими, сотрудничество двух стран имеет важный стратегический характер.
Как сообщал УНН, до конца 2019 года в мире откроют еще три украинских консульства.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября находится с официальным визитом в Турции.