Українське консульство відкриють в Анталії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У неділю 4 листопада президенти України Петро Порошенко і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відкриють консульство України в Анталії. Про це заявив український президент під час спільної заяви з турецьким колегою, передає кореспондент УНН.
“Завтра ми відвідаємо підприємства оборонного комплексу, відкриємо консульство в Анталії, яке покращить консульське обслуговування українських громадян, які як приїхали на відпочинок, так і постійно прибувають в Туреччині”, — сказав він.
Президент наголосив, що перспективи співпраці Туреччини і України є вкрай великими, співпраця двох країн має важливий стратегічний характер.
Як повідомляв УНН, до кінця 2019 року у світі відкриють ще три українські консульства.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада перебуватиме з офіційним візитом у Туреччині.