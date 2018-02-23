Украинское гражданство для иностранцев: комиссия проверит терорганы ГМС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. С сегодняшнего дня начала работу комиссия Государственной миграционной службы, в которую также вошли представители СБУ, Нацполиции, МВД, по проверке территориальных подразделений ГМС по выдаче украинского гражданства иностранным гражданам. Об этом сегодня сказала заместитель председателя Государственной миграционной службы Татьяна Никитина во время итогового отчета председателя ГМС, передает УНН.
"По поручению Президента Украины, в соответствии с резолюцией министра мы с сегодняшнего дня начали проверку территориальных органов и подразделений нашей службы по гражданству", - сказала она.
По словам Никитиной, в области выехало пять комиссий, в которые вошли представители СБУ, Нацполиции, МВД, которые проверят все подразделения в каждой области.
Напомним, в течение последних четырех лет из украинского гражданства вышли 24 тыс. человек.