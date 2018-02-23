Українське громадянство для іноземців: комісія перевірить тероргани ДМС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Відсьогодні розпочала роботу комісія Державної міграційної служби, до якої також увійшли представники СБУ, Нацполіції, МВС, з перевірки територіальних підрозділів ДМС з видачі українського громадянства іноземним громадянам. Про це сьогодні сказала заступник голови Державної міграційної служби Тетяна Нікітіна під час підсумкового звіту голови ДМС, передає УНН.
“За дорученням Президента України, відповідно до резолюції міністра ми з сьогоднішнього дня розпочали перевірку територіальних органів і підрозділів нашої служби з громадянства”, — сказала вона.
За словами Нікітіної, в області виїхало п’ять комісій, до яких увійшли представники СБУ, Нацполіції, МВС, які перевірять всі підрозділи в кожній області.
Нагадаємо, протягом останніх чотирьох років з українського громадянства вийшли 24 тис. осіб.