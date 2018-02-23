Українське громадянство для іноземців: комісія перевірить тероргани ДМС

“За дорученням Президента України, відповідно до резолюції міністра ми з сьогоднішнього дня розпочали перевірку територіальних органів і підрозділів нашої служби з громадянства”, — сказала вона.

За словами Нікітіної, в області виїхало п’ять комісій, до яких увійшли представники СБУ, Нацполіції, МВС, які перевірять всі підрозділи в кожній області.

Нагадаємо, протягом останніх чотирьох років з українського громадянства вийшли 24 тис. осіб.